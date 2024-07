Ennesimo incidente sulla A2 nei pressi di Rogliano: ci sono dei feriti, traffico rallentato

ROGLIANO (CS) – Ancora un incidente stradale lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Altilia e Rogliano Grimaldi. Per cause in corso di accertamento l’incidente ha coinvolto due auto poco prima dello svincolo di Rogliano in direzione Salerno. Una vettura, in particolare, ha impattato contro il guardrail per poi fermarsi sulla corsia di marcia.

Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 per soccorrere gli occupanti dei mezzi che presenterebbero, per fortuna, solo ferite lievi. Al momento il traffico risulta fortemente rallentato in direzione Nord con il transito che avviene sulla corsia si soprasso. Sul posto anche il personale dell’Anas.