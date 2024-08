Elettricità green per lo stabilimento Gias, l’azienda di Mongrassano famosa per i piatti pronti surgelati

Edp, produttore di energia rinnovabile e Gias, azienda produttrice di piatti pronti surgelati (‘Quattro salti in padella’ e ‘Zuppa del Casale’ tra i più noti), hanno siglato un’intesa per l’installazione di un impianto solare negli impianti industriali Gias in provincia di Cosenza. CATANZARO –produttore di energia rinnovabile e, azienda produttrice di piatti pronti surgelati, hanno siglato un’intesa per l’installazione di un impianto solare negli impianti industriali Gias in provincia di Cosenza.

“Gias necessita di un elevato fabbisogno energetico – è detto in una nota di Edp – per produrre ogni giorno diverse tonnellate di prodotti pronti per l’uso, privi di additivi e confezionati con un unico conservante: il freddo. Grazie al nuovo impianto fotovoltaico sviluppato da Edp, che avrà una capacità totale di 2 MWp e produrrà quasi 3 GWh di elettricità all’anno, Gias sarà in grado di coprire parte del proprio fabbisogno energetico con fonti rinnovabili. Questa partnership con un player specializzato in soluzioni solari per le imprese, rafforza l’impegno di Gias verso la sostenibilità, producendo e utilizzando energia rinnovabile che eviterà l’emissione di 1.000 tonnellate di CO2 all’anno, contribuendo così alla decarbonizzazione della regione”. “I vantaggi di questo progetto includono una più stretta collaborazione tra Gias e le comunità locali – riporta ancora la nota – garantendo la tracciabilità e l’affidabilità del fornitore e mantenendo processi sicuri con un impatto ambientale minimo. Questa partnership consentirà a Gias di beneficiare di importanti risparmi sui costi dell’elettricità e di ridurre la dipendenza dell’azienda dalla rete elettrica del 14%”.

“Siamo estremamente lieti – afferma Andrea Casartelli, Country Manager di Edp Energia Italia – di collaborare con Gias per l’installazione di un impianto fotovoltaico presso il loro sito industriale. Questa partnership rappresenta una tappa fondamentale nel nostro impegno per la diffusione delle energie rinnovabili e per la promozione di pratiche sostenibili nell’industria alimentare e nel sud Italia”. Per Natale Lia di Gias l’investimento in energie rinnovabili “ci permetterà di diventare maggiormente efficienti e di rivestire così un ruolo strategico per tutti i nostri partner”.