Dopo ben 25 anni, San Giovanni in Fiore si appresta ad approvare il nuovo PSC

SAN GIOVANNI IN FIORE – Con l’approvazione delle osservazioni dei cittadini e dei tecnici al Piano strutturale comunale, approvate nell’ultimo Consiglio Comunale, l’Amministrazione di San Giovanni in Fiore, guidata dal sindaco Rosaria Succurro, si appresta ad approvare dopo 25 anni il nuovo PSC. Uno strumento urbanistico innovativo improntato sul consumo zero e sulla valorizzazione del paesaggio della campagna, specialmente quella della filiera del legno come ha spiegato il professore Giuseppe De Luca dell’Università di Firenze.

