Don Francesco Castiglione lascia Spezzano Piccolo, il ringraziamento della comunità

SPEZZANO PICCOLO (CS) – “A Don Francesco va il grazie di tutte le persone che amano Spezzano Piccolo per averci aiutato in questa fase di passaggio, dal vecchio stagnante ad un futuro differente, che oggi solo grazie a lui guardiamo con speranza e fiducia rinnovate. Un futuro che finalmente a Spezzano Piccolo può essere condiviso da ogni persona”. A rivolgere parole di ringraziamento nei confronti del sacerdote è l’Associazione Vivere Spezzano Piccolo sottolineando che il piccolo centro del cosentino “ha avuto quel “Buon Pastore” che conduce tutto il gregge, nessuno escluso, verso i lidi sicuri della Grazia Divina. Un vento di rinnovamento che ha spalancato un nuovo percorso di Fede, fatto di unione, speranza e carità, che ha amalgamato una collettività divisa e frastagliata da troppo tempo per scelte errate e non condivise”.

“La presenza di Don Francesco Castiglione tra noi, con il suo piglio deciso, sincero e rassicurante, sommato ad una fede salda, sono per tutti esempi e chiaro punto di riferimento, soprattutto per chi negli anni passati aveva smarrito la via Maestra. La sua figura é stata importante per scardinare con azioni trasparenti quel clima stantio preesistente così da riconsegnare agli occhi di Dio una comunità rinnovata nello Spirito e nell’anima. Con il grande successo dei Festeggiamenti della Madonna Assunta, Patrona di Spezzano Piccolo, insieme alla nostra Associazione é riuscito a demolire vecchi dogmi insensati che per trent’anni hanno proibito di portate la statua della Madonna alla Casa di riposo paesana mentre, nella commozione generale, quest’anno la Statua é tornata a fare visita ai nonnini. Da settembre la nostra Comunità sarà affidata a Don Antonello Gatto al quale vogliamo dare un sincero benvenuto, sperando che la sua opera pia possa continuare nel solco tracciato da Don Francesco”