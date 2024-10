Domanico: colto da malore mentre raccoglie funghi, l’intervento del Soccorso alpino

DOMANICO (CS) – Gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – CNSAS, sono intervenuti nel pomeriggio di oggi dopo la segnalazione arrivata dalla Centrale operativa del 118 per soccorrere un uomo di 65 anni di Cosenza, A.V., colto da malore. L’intervento in una zona impervia nel comune di Domanico (Cs), dove l’uomo si era recato alla ricerca di funghi in compagnia di un amico.

Raggiunto il 65enne è stata effettuata una prima valutazione sanitaria. L’uomo, seppur provato, è stato trovato in buone condizioni. I tecnici del Soccorso Alpino e del SAGF hanno accompagnato il fungaiolo su strada, e lo hanno affidato ai sanitari del 118 per i controlli del caso.