Da Terranova da Sibari a Bari, salvata da una grave forma di pancreatite

TERRANOVA DA SIBARI (CS) – Un importante traguardo conseguito dall’equipe della dottoressa Patrizia Liguori e dalla clinica Mater Dei di Bari che ha operato con successo una giovane di Terranova da Sibari (Cs), Angela Pina Vattimo effetta da una grave forma di pancreatite. La donna da tempo accusava lancinanti dolori, per i quali si era rivolta, ma senza successo, presso l’Ospedale di Castrovillari. Qui, infatti, i sanitari le avevano diagnosticato una pancreatite inoperabile. Alla luce dei continui dolori, le condizioni si erano notevolmente aggravate, tanto da far temere addirittura per la sua vita.

Tuttavia, grazie alla tenacia della sua cara mamma Marianna, degli amici, e in primo luogo dell’avvocato Francesca Berardi, stimata professionista coriglianese, e il prezioso consulto del dottor Ivano Schito, oncologo dell’Ospedale di Castrovillari, si è infine rivolta all’equipe del professore Silvio Orlando presso la clinica Mater Dei di Bari.

Il servizio ambulanza Montalto Soccorso ha così affrontato il viaggio della speranza. Ad attenderla il professore Orlando, un luminare, un chirurgo toracico di pneumologia della citata clinica, ma soprattutto un grande amico nonché collega del suo “angelo custode”, dottor Sergio Garasto, che ha lasciato un’eredità di notevoli conoscenze di professionisti. Nella clinica, la giovane Angela Pina è stata prontamente accolta e immediatamente sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico che finalmente, dopo giorni di agonia, l’ha guarita. Il successo dell’intervento, viste le gravi condizioni, è da considerare un vero trionfo di Angela Pina.

La sua vera medicina è da ricercare soprattutto nell’incondizinato amore di sua madre, sempre presente, notte e giorno, senza sosta, nonostante le sue condizioni di salute. Fervente credente, può a ragione considerarsi una “miracolata”. Una storia a lieto fine, per la quale si augura salute e serenità per il futuro della protagonista e della sua famiglia.