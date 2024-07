Da Celico a Los Angeles. Rosa Aquila vola nella prestigiosa scuola di danza “Millenium Dance Complex”

CELICO (CS) – Il comune di Celico celebra la sua giovanissima concittadina Rosa Aquila. Si è aggiudicata una borsa di studio al Millenium Dance Complex, una tra le più famose scuole di danza di Los Angeles, frequentata nel tempo da artisti mondiali del calibro di Beyoncé, Justin Timberlake, Britney Spears, Jennifer Lopez, Janet Jackson e Kenny Ortega, per migliorare le loro abilità di danza e prepararsi per tour musicali e performance artistiche.

Il Millennium Dance Complex

l Millennium Dance Complex non è solo una scuola di danza, ma un vero e proprio centro di eccellenza artistica che dal 1992 influenza e plasma la scena della danza mondiale. Situato nella San Fernando Valley è diventato un punto di riferimento per ballerini professionisti, celebrità e appassionati di danza che arrivano da tutto il mondo. La scuola, fondata da AnnaMarie Hudson e Robert Baker, che si incontrarono qualche anno prima al corso di jazz-funk di Frank Hatchett a Broadway a Manhattan di New York, è composta da un corpo docente che include i migliori coreografi contemporanei che quotidianamente tengono lezioni di danza jazz, hip-hop, tip tap e danza contemporanea.

Per la giovanissima ballerina Rosa Aquila, con la passione della danza sin da piccola e numerosi premi vinti, con questa borsa di studio, l’unica ad essersela aggiudicata in Calabria, se da una parte corona un vero e proprio sogno, quello di calcare il parquet da si sono esibiti i più grandi artisti, dall’altra rappresenta anche una grandissima opportunità artistica e di conseguenza lavorativa.