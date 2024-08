Crisi idrica: coalizione Progetto per Rose replica “strumentalizzazione che non sta in piedi”

ROSE (CS) – “Con stupore abbiamo appreso che il negazionismo ha fatto la sua apparizione nella scena politica rositana. Nel mentre di uno stato di emergenza regionale per grave deficit idrico dichiarato per il comune di Rose e quelli vicini serviti dalla Sorical attraverso l’acquedotto “Trionto – Sila Greca” con decreto del Presidente della Regione n. 45 del 7 agosto u.s vengono elaborate teorie volte a negare l’evidenza da parte di chi si pone in opposizione alla realtà più che all’amministrazione comunale”. A replicare a seguito delle dichiarazioni relative alla crisi idrica da parte dell’Associazione Centro Destra, il gruppo della coalizione Progetto per Rose.

“Nel nostro territorio, grazie agli ingenti investimenti effettuati negli ultimi 4 anni (circa 800.000 euro per una serie di fondamentali interventi tra cui la creazione di un nuovo pozzo a seguito di captazioni in montagna e il rifacimento di decine di km di rete idrica,) nonostante l’emergenza, l’acqua viene regolarmente erogata anche in assenza di fornitura Sorical.

Solo in una contrada, abitata da circa 30 famiglie e servita da una sorgente superficiale la cui portata attualmente risente delle condizioni di forte siccità, l’acqua viene erogata in maniera non continua. Dopo anni di disservizi, nel 2019 – spiega il gruppo politico – l’amministrazione comunale si è trovata di fronte ad un bivio: limitarsi a cercare di proporre palliativi, continuando a scaricare le responsabilità sulla Sorical e a invitare i cittadini a dotarsi di cisterne, o investire per trovare soluzioni risolutive. Abbiamo scelto la seconda strada, consapevoli che l’acqua sia un bene di fondamentale importanza e da garantire”.

“Grazie al lavoro degli ultimi anni le deficienze del passato sono solo un ricordo e oggi i cittadini godono di un ottimo servizio, nonostante l’evasione sistematica di una minoranza della popolazione da educare al senso civico. La strumentalizzazione messa in piedi nelle ultime non sta in piedi. Chi cerca di screditare il lavoro fatto con competenza continua a non avere alcun seguito (oggi rispondiamo a chi non è chiaro se sia stato in grado di eleggere almeno un consigliere di minoranza). Gli elettori hanno deciso da pochissimo tempo a chi affidare il futuro del nostro bellissimo territorio e per questo, forti della fiducia affidataci, stiamo già lavorando per trovare soluzioni anche nelle pochissime zone dove permangono criticità”.