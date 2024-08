Acqua a Rose, associazione Centro Destra «numerose e continue interruzioni del servizio»

ROSE (CS) – L’Associazione Centro Destra di Rose segnala il disservizio esprimendo il proprio rammarico nei confronti di chi dovrebbe, in questi casi, avvisare i cittadini per cercare di tamponare con una attenta programmazione delle risorse i disagi facilmente intuibili. “Le numerose e continue interruzioni del servizio di acqua potabile in alcune vie e contrade di Rose, da parte dell’amministrazione comunale – spiegano dall’associazione – stanno mettendo a dura prova gli abitanti. Non avere l’acqua nei giorni più caldi e torridi dell’anno non è facile. Non è facile gestire bambini, anziani e lavoratori che dopo la calura di queste giornate vorrebbero solo godersi la frescura della sera con una doccia ed una cena decente”.

L’Associazione evidenzia come “a mancare totalmente è infatti una sorta di comunicazione tra l’Amministrazione (che decide a chi dare l’acqua e a chi no) ed i cittadini quasi come se non si volessero lasciare “documenti” in giro di questo disservizio, che ora sta diventando veramente insopportabile e che qualcuno ha sperato di poter nascondere, come la polvere, sotto il tappeto. Sarebbe bastato avvisare con un messaggio whatsapp i cittadini interessati oppure mettere a disposizione qualche autobotte per evitare i disagi in questione. Invece si è deciso di fare finta di niente lasciando a metà tutti i lavori in corso per la soluzione del problema e abbandonando le famiglie al proprio destino. Auspichiamo che da adesso in poi si possano avere le comunicazioni di interruzione del servizio e che nei casi più gravi venga messa a disposizione della popolazione il servizio di autobotte”.