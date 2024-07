Cosenza, ecco le 10 spiagge da sogno della Provincia tra mare cristallino e paesaggi incantevoli

COSENZA – La provincia di Cosenza offre una varietà di spiagge che incantano i visitatori con la loro bellezza naturale e le acque cristalline. Sono state diverse le bandiere blu assegnate (o riconfermate) in Calabria e nel Cosentino. Ecco una lista delle spiagge più belle di questa zona, ognuna con le sue caratteristiche uniche e paesaggi mozzafiato.

Spiaggia di Arcomagno

Situata a San Nicola Arcella, la Spiaggia di Arcomagno è una delle più iconiche della provincia di Cosenza. È famosa per il suo arco naturale di roccia, che crea un’atmosfera incantevole e romantica. Le acque limpide e la sabbia dorata rendono questa spiaggia un vero paradiso per i bagnanti e gli amanti dello snorkeling.

Spiaggia di Diamante

La spiaggia di Diamante si distingue per la sua bellezza pittoresca e il suo lungomare vivace. Conosciuta come “La Perla del Tirreno”, offre sabbia fine e un mare cristallino, ideale per nuotare e rilassarsi. La città di Diamante è famosa anche per i suoi murales colorati che aggiungono un tocco artistico al paesaggio.

Spiaggia di Praia a Mare

La spiaggia di Praia a Mare è una delle più grandi e frequentate della provincia. Caratterizzata da una sabbia scura vulcanica e acque turchesi, è perfetta per le famiglie e offre una vasta gamma di servizi e attività, tra cui sport acquatici e gite in barca. Di fronte alla spiaggia si trova l’Isola di Dino, una meta popolare per le escursioni subacquee.

Spiaggia di Roseto Capo Spulico

Questa spiaggia si trova ai piedi del Castello Federiciano, che offre un panorama storico e suggestivo. La spiaggia è composta da ciottoli bianchi che contrastano magnificamente con il blu intenso del mare. Roseto Capo Spulico è perfetta per chi cerca tranquillità e un’atmosfera serena.

Spiaggia di Cirella

Cirella, una frazione di Diamante, vanta una spiaggia che combina sabbia e ciottoli, bagnata da un mare pulito e trasparente. La presenza dell’Isola di Cirella, facilmente raggiungibile in barca, arricchisce ulteriormente l’esperienza, offrendo un luogo perfetto per immersioni e snorkeling.

Spiaggia di Marina di Schiavonea

Situata nel comune di Corigliano-Rossano, Marina di Schiavonea offre una lunga distesa di sabbia dorata e acque calme. È una delle spiagge più attrezzate della zona, con numerosi stabilimenti balneari, ristoranti e bar che la rendono una meta ideale per le famiglie.

Spiaggia di Santa Maria del Cedro

Questa spiaggia è un angolo di pace e bellezza naturale, con sabbia fine e acque limpide. Santa Maria del Cedro è anche famosa per la produzione del cedro, un agrume che dà il nome alla città. Le escursioni nelle vicine grotte e i percorsi di trekking completano l’offerta turistica.

Spiaggia di Fuscaldo

Fuscaldo offre una spiaggia tranquilla con sabbia mista a ghiaia e acque azzurre. È un luogo ideale per chi cerca relax lontano dalla folla, immerso in un contesto naturale incontaminato. Le vicine colline e i sentieri escursionistici permettono di esplorare i dintorni.

Spiaggia di Belvedere Marittimo

Belvedere Marittimo è famosa per la sua spiaggia lunga e sabbiosa, perfetta per lunghe passeggiate e per godersi il sole calabrese. Il mare è calmo e adatto a nuotare, mentre il borgo medievale di Belvedere, con le sue stradine pittoresche e il castello, merita una visita.

Spiaggia di Scalea

La spiaggia di Scalea è una delle più conosciute della provincia, frequentata da turisti italiani e stranieri. Offre una lunga distesa di sabbia e ciottoli con acque limpide e numerosi servizi. Scalea è anche ricca di storia, con il suo centro storico che invita a scoprire antiche chiese e palazzi.