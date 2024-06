Corigliano Rossano, proclamato il sindaco Flavio Stasi e il Consiglio comunale

CORIGLIANO ROSSANO – Il rieletto sindaco Flavio Stasi, lo aveva detto durante i festeggiamenti in piazza, subito dopo la sua riconferma per il secondo mandato alla guida, per i prossimi 5 anni, della città di Corigliano Rossano e lo ha ribadito nel giorno della proclamazione. La prima cosa che farà, in questa seconda consiliatura, sarà quella di realizzare i progetti programmati nei cinque anni precedenti ma allo stesso tempo bisognerà pianificarne di nuovi in modo da definire meglio il futuro della città.

Un pensiero lo ha rivolto anche all’opposizione consiliare, assente alla proclamazione, augurandosi che su alcune questioni cosa che non è avvenuta nei primi cinque anni ci possa essere più collaborazione. Mentre per quanto riguarda la nuova Giunta, non si è lasciato sfuggire nessun nome, ma ha assicurato che in 10 giorni sarà formata e poi tutti a lavoro.