Consiglio comunale Carolei: 3 nuovi progetti finanziati, saranno cantierizzati nei prossimi mesi

CAROLEI (CS) – “Acceso ed interessante consiglio comunale quello di ieri a Carolei. L’Amministrazione Comunale ha presentato 3 nuovi progetti finanziati che dovranno necessariamente essere cantierizzati nei prossimi mesi”. E’ quanto scrive il sindaco di Carolei, Francesco Iannucci che spiega quali sono i progetti ovvero:

1) Costruzione di una nuova mensa scolastica. La scuola di Carolei, dopo 40 anni, avrà di nuovo la mensa interna;

2) Costruzione di una nuova palestra comunale per la scuola di Via Rendano. Un finanziamento che ha visto Carolei la prima in graduatoria in Calabria e la decima in Italia;

3) La costruzione del nuovo asilo.

“Una minoranza sterile che ha votato contro l’inserimento dei progetti già finanziati nel piano triennale senza alcuna motivazione costruttiva, ma dichiarando un voto contrario solo perché riguardavano atti di bilancio. Ma non è la prima volta che la minoranza dichiara un voto contrario con tale motivazione, ricordiamo per esempio il voto contrario per la stabilizzazione degli LSU-LPU. E non si capisce invece, il voto favorevole della minoranza – commenta Iannucci – al finanziamento ricevuto dal ministero per l’assunzione di un tecnico comunale. Tale voto favorevole è infatti, una palese contraddizione con le dichiarazioni di voto sfavorevoli della minoranza, sugli altri finanziamenti ricevuti. Eppure sono tutti atti di bilancio”.

“L’Amministrazione inoltre, ha risposto colpo su colpo, alle tante richieste dell’opposizione sulla scuola di Vadue, servizi scolastici e project financing dimostrando una incapacità della minoranza a reggere il confronto in consiglio. Il sindaco ha infatti accusato gli esponenti dell’opposizione, di mettere in atto una politica spicciola sui social e poi di non riuscire a reggere il confronto in consiglio sugli stessi argomenti. Forse questo è il ruolo di una minoranza che ha solo interesse a racimolare qualche consenso, ma non di dimostrare che vuole bene al territorio. Un disinteresse del territorio che si dimostra anche nell’assenza dei consiglieri di minoranza, durante gli eventi organizzati dalle associazioni del territorio. Un Consiglio aperto che ha visto la partecipazione, come sempre, di molti cittadini e che ha dimostrato ancora una volta come l’Amministrazione comunale di Carolei riesca ad intercettare tantissimi finanziamenti anche di notevole importo”.