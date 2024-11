“Con lo sguardo dell’Eremita”, primo incontro tecnico sul progetto del Comune di San Fili

- Advertisement -

SAN FILI (CS) – Primo incontro tecnico-operativo per la realizzazione del progetto teso allo sviluppo dei Cammini Religiosi Italiani, finanziato dal Ministero del Turismo. Con il Decreto n. 13507 del 10 maggio 2024, il Ministero del Turismo aveva approvato la graduatoria definitiva relativa all’Avviso Pubblico per lo Sviluppo dell’Offerta Turistica dei Cammini Religiosi Italiani, riconoscendo al progetto “Con lo sguardo dell’eremita” presentato dal Comune di San Fili (Ente Capofila), in sinergia con i Comuni di Castrolibero, Carolei, Cerisano, Dipignano, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Paterno Calabro, un finanziamento pari a €794.541,62.

Nel pomeriggio di ieri, presso il Palazzo Municipale del Comune di San Fili, si è svolto il primo incontro tecnico-operativo per censire le esigenze dei singoli Enti e definire le strategie di intervento, sulla base della proposta progettuale, illustrata dal vicesindaco Antonio Romeo, alla presenza della sindaca Linda Cribari e del responsabile dell’Ufficio Tecnico – Area Urbanistica, Edoardo Amerise.

Il progetto nasce dalla convinzione che il territorio calabrese, e in particolare quello afferente il Cammino religioso oggetto del progetto, offra un connubio tra arte, religione, cultura e meraviglie naturalistiche che possa massimizzare la visibilità e l’attrattività turistica dei Borghi interessati innescando un circolo virtuoso di turismo lento e sostenibile che porti nuove opportunità di crescita economica e culturale per l’intera comunità locale.

Presenti i Sindaci del Comune di Marano Principato, Giuseppe Salerno; del Comune di Cerisano, Lucio Di Gioia; del Comune di Paterno Calabro, Lucia Papaianni; l’Assessore Antonella Belmonte per il Comune di Marano Marchesato; il Presidente dell’Associazione “Il Cammino di San Francesco”, Alessandro Mantuano, insieme al Vicepresidente Vincenzo Astorino e alla Responsabile della Cultura e Comunicazione, Angelina Marcelli. L’obiettivo è l’inizio dei lavori nella prossima primavera.