Colta da malore nel Parco del Pollino. Intervento del soccorso alpino con l’uso di un elicottero

COSENZA – Nel pomeriggio di ieri, una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria CNSAS presente sul territorio per il turno di “Guardia Attiva” – attività promossa dall’Ente Parco del Pollino a garanzia di una tempestiva operatività in caso di intervento – è stata attivata dal Cnsas Basilicata per soccorrere una signora di 71 anni, di origini calabresi, colta da un malore sul Serra del Prete, nel Parco Nazionale del Pollino.

L’intervento si è risolto con l’ausilio dell’elicottero di base a Potenza del 118 Basilicata con a bordo un Tecnico di Elisoccorso del CNSAS Basilicata. Le squadre da terra del CNSAS Calabria e Basilicata hanno cooperato con il Tecnico di Elisoccorso e riaccompagnato a valle il marito della malcapitata nei pressi della sua autovettura a Colle dell’Impiso.