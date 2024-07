Cerchiara, il neo sindaco Ramundo punta sul turismo termale: “Valorizzeremo il plesso e la Grotta delle Ninfe”

CERCHIARA DI CALABRIA (CS) – Giuseppe Ramundo, all’età di 31 anni, prende le redini di Cerchiara di Calabria, Comune della provincia di Cosenza situtato nel Parco Nazionale del Pollino. Nonostante la sua giovane età il neo primo cittadino, eletto nell’ultima tornata elettorale dell’8 e 9 giugno 2024 con la lista civica ‘Con Cerchiara Nel Cuore’, ha le idee molto chiare sullo sviluppo e il rilancio del proprio borgo.

“Puntiamo a valorizzare il Plesso Termale e della Grotta delle Ninfe”

“Nel corso della campagna elettorale abbiamo stilato un programma molto articolato, che è stato anche il frutto del confronto tra sostenitori e cittadini”, ci spiega Ramundo intervistato per la nostra rubrica ‘Sindaci e territori…oltre la propaganda’. “Sicuramente il fulcro del rilancio del nostro territorio comunale parte dalla valorizzazione del Plesso Termale e della Grotta delle Ninfe. L’intenzione dell’amministrazione è quella di optare per una gestione che coinvolga anche degli esperti del settore, quindi una gestione non totalmente privata, ma garantire una partecipazione pubblico-privata.

Questo per salvaguardare ovviamente il bene pubblico e la risorsa che rappresenta il ricco patrimonio archeologico e storico che scaturisce dalla nostra Grotta delle Ninfe – precisa il primo cittadino – quindi per tutelare questo bene penso che il pubblico debba avere sempre la posizione di controllo e di supervisione delle attività che avvengono. Questa scelta sarà fatta sicuramente in autunno e sarà oggetto di discussione con la comunità, con i sostenitori, quindi con i cittadini, perché vogliamo anche ulteriormente capire se ci sono suggerimenti che ci possano permettere di migliorare l’idea che abbiamo noi di una gestione che possa avvenire, non dico tutto l’anno, ma almeno nei mesi primaverili e estivi” o “per una gestione che vada almeno da marzo a ottobre”. Poi nei mesi invernali contiamo sempre di aprire il nostro bellissimo centro benessere puntando sempre al turismo termale. La struttura necessita di essere completata, perché non è finita la parte interna, in modo tale da poter adibire le stanze per la cura del corpo”. Il rilancio del turismo termale “è uno dei primissimi, ma è anche quello più importante, anche per sviluppare tutto l’indotto che si può creare attorno alla Grotta e al centro benessere”, tiene a puntualiazzare Ramundo con l’intento di investire “molto sulle risorse turistiche”.

“Ferrata del Caldanello e museo del Pino Loricato tra i prossimi obiettivi”

Ramundo prosegue spedito con le progettualità in cantiere, spiegandoci che “sul territorio invece stiamo cercando di mettere in sicurezza la ferrata del Caldanello per aprirla. Abbiamo il museo del Pino Loricato che sarà oggetto di reperimento di fondi da enti sovracomunali per renderlo fruibile, visto che per motivi di sicurezza è chiuso da un po’ di anni e versa anche in stato di degrado. Queste sono le maggiori progettualità che porteremo avanti in ambito turistico”. Sulle tempistiche “per la Ferrata del Caldanello penso che non riusciremo per agosto, anche se l’obiettivo iniziale era quello, ma credo che per la fine dell’anno sicuramente sarà fruibile, in base ai tempi che ci hanno prospettato gli enti sovracomunali, la Provincia di Cosenza per l’autorizzazione paesaggistica e quant’altro. Mentre per il museo del Pino Loricato non sono in grado di indicare dei tempi giusti perché stiamo attendendo la pubblicazione di un bando ad hoc che permetterà di riqualificare i musei storici che sono presenti nei comuni calabresi”.

PNRR e progetti sul territorio

Siamo un comune che ha avuto una grande mole di finanziamenti dal PNRR, quindi è in corso un rilancio infrastrutturale importante. Stiamo realizzando un asilo nido da 2 milioni di euro in Contrada Piana, due palestre scolastiche, una al centro storico dove stiamo riqualificando un immobile che venne costruito circa 40 anni fa e che per motivi di sicurezza, visto che si trovava in una zona frenosa, necessitava di ulteriori lavori di adeguamento che sono stati eseguiti.

Ora stiamo facendo dei lavori di completamento e poi stiamo realizzando una nuova palestra sportiva per il plesso scolastico della Piana, quella la stiamo realizzando di sana pianta, abbiamo avuto un finanziamento da 800 mila euro e i lavori sono in corso di realizzazione. Stanno procedendo abbastanza celermente, sperando che il Ministero sblocchi i fondi perché ci sono un po’ di ritardi nella rendicontazione che è un problema diffuso in tutti i paesi. Non mancano investimenti “importanti e di portata straordinaria” che, prosegue il sindaco Ramundo “non si facevano da almeno 40 anni nei comuni calabresi” riguardo al “rifacimento del mando stradale e salvaguardia del dissesto idroideologico”. Ramundo ci spiega soddisfatto che “da questo punto di vista la qualità della progettazione richiesta dal PNRR a noi c’è stata sempre premiata: infatti abbiamo avuto il 100% delle progettualità cambializzate dal PNRR, per il momento non è stato mai rigettato un progetto”.

Sanità: “esporremo le criticità al governatore Roberto Occhiuto”

“Per quanto riguarda la sanità conosciamo molto bene le criticità in cui versa tutta la Calabria”, dichiara il sindaco Ramundo. “Tutta la zona dell’Alto Ionio Cosentino vive un periodo molto critico, sia per la chiusura degli ospedali, ma soprattutto i piccoli paesi che hanno il centro storico lontano dal mare, come Cerchiara che vive la carenza di medici e in tanti giorni festivi non viene garantita l’apertura della Guardia Medica. Questo purtroppo è un problema diffuso in tutti i comuni. Nel caso in cui ci sono urgenze, dunque, bisogna chiamare il 118 e questo purtroppo comporta delle difficoltà per un centro storico come Cerchiara che è distante 7 km dalla parte pianeggiante e quindi un’ambulanza presente da Trebisacce o da Cassano impiega un tempo importante per arrivare. Dobbiamo dunque capire insieme all’ASP le potenziali soluzioni per risolvere la problematica che porteremo all’attenzione del presidente della Regione Roberto Occhiuto, in qualità di commissario della sanità”.

Qualche mese fa abbiamo parlato con tutti i comuni dell’Alto Ionio Cosentino, compreso Frascineto e Civita, e abbiamo discusso l’esigenza di una progettualità sulla telemedicina. È stata già avviata in modo sperimentale in alcuni territori e sembra stia dando buoni frutti. Così abbiamo deciso di associarci ai tanti comuni per portare avanti un progetto credibile che possa incontrare le esigenze non di un singolo comune piccolo ma di un intero territorio”.

Consiglio Comunale Cerchiara di Calabria

Ing. Marica Nicoletti (Vicesindaco – Delega attività produttive e urbanistica)

Dott.ssa Alessandra Lauria (Assessore – Delega Turismo, termalismo e cultura)

Dott.ssa Maria Antonietta Adduci ( Consigliere di Maggioranza – Delega ambiente)

Dott.ssa Rosa Minervini (Consigliere di Maggioranza – Delega Politiche Sociali)

Giovanni Battista Lauria (Consigliere di Maggioranza – Delega Agricoltura)

Maria Cristina Randelli (Consigliere di Maggioranza – Delega pubblica istruzione e rapporti istituzionali)

Giuseppe Laino (Consigliere di Maggioranza – Delega sport e politiche energetiche)