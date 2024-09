Celico, successo di pubblico alla Sagra della Patata. Oltre 15 mila persone in 3 giorni

CELICO – Oltre 15 mila persone in tre giorni. Sono i numeri della Sagra della Patata, svoltasi nella frazione di Lagarò, nel comune di Celico, uno degli eventi del cartellone dell’Estate Celichese”. Una tre giorni all’insegna della gastronomia dove protagonista è stato il tubero silano. Tre giorni dove le varietà gastronomiche sono state accompagnate da concerti e convegni come quello sull’agricoltura silana, settore che rappresenta una delle principali economie del territorio silano, vedi per l’appunto la coltura della patata silana Igp e da passeggiate naturalistiche. Una edizione quella di quest’anno, come ha sottolineato il sindaco di Celico, Matteo Lettieri, riferendosi ovviamente alla Sagra della Patata che insieme al Festival dell’Effimero, hanno rappresentato per il Comune di Celico una vetrina davvero importante.

