Lettieri: ‘Un’opera utilissima perché renderà l’edificio dell'Istituto comprensivo, Nzeb, ad energia quasi zero’

CELICO – Il plesso Abate Gioacchino dell’Istituto scolastico comprensivo Spezzano della Sila – Celico, diventerà un edificio altamente efficiente dal punto di vista energetico e sostenibile. I lavori per l’efficientamento energetico, sono stati affidati dall’Amministrazione comunale di Celico, guidata dal sindaco Matteo Lettieri, alla ditta dopo la stipula del contratto d’appalto. “Un’opera utilissima – l’ha definita il sindaco di Celico – perché renderà l’edificio Nzeb, ad energia quasi zero”. Un concetto che mira a promuovere edifici altamente efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili e in Italia gli edifici Nzeb sono circa 1000.

