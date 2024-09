Castrovillari: incontro su proposta di legge per istituire la “Riserva Naturale Regionale pedemontana”

CASTROVILLARI (CS) – Un incontro pubblico per discutere della proposta di legge di istituzione della “Riserva Naturale Regionale Fascia pedemontana – Lande parasteppiche di Castrovillari“. Domani, domenica 22 settembre, alle 18, la Sala Consiliare “F. Fortunato” (Piazza Municipio, 1) a Castrovillari, ospiterà l’iniziativa organizzata dall’Associazione ACANTO OdV, e permetterà, a quanti vorranno partecipare, di approfondire le conoscenze sulla proposta di legge e di relazionarsi su eventuali dubbi e interrogativi. Per tale motivo l’incontro sarà articolato in due parti. Durante la prima parte interverranno i relatori ragguagliando sugli aspetti scientifici-tecnici-amministrativi dell’area. Nella seconda parte si darà spazio alla discussione aperta.

La proposta di “riserva”

Interessa i comuni di Castrovillari e Frascineto e si sviluppa, in particolar modo, nella fascia pedemontana ai piedi della catena montuosa del Pollino. Grazie alle formazioni vegetazionali con la presenza di una ricca entomofauna e di un’importante varietà di uccelli, mammiferi e rettili, quest’area può essere considerata come uno dei più importanti siti dell’Italia meridionale per la conservazione delle praterie steppiche, habitat in costante riduzione a scala nazionale e regionale. Sicuramente la nascita di una riserva in quest’area permetterebbe la tutela di specie protette e prioritarie e habitat di interesse comunitario, di un paesaggio sempre più raro, nonché la sopravvivenza di alcuni endemismi circoscritti all’area del Pollino. Permetterebbe altresì, lo studio e la valorizzazione delle aree archeologiche presenti, il miglioramento e l’integrazione di attività culturali, sociali e produttive, in parte già in essere. Favorirebbe, in modo sostenibile, lo sviluppo economico, agricolo, turistico, di tutta l’area e non solo quella circoscritta alla Riserva, superando il classico stereotipo che vuole in contrapposizione la protezione della natura con lo sviluppo socio-economico.

All’iniziativa aderiscono undici associazioni di volontariato operanti rispettivamente in ambito culturale, ambientale e in quello socio-assistenziale, a dimostrazione del fatto che l’iniziativa non riguarda in modo esclusivo i cosiddetti “ambientalisti” ma è trasversale al mondo del volontariato e all’intera comunità, superando i meri interessi di parte o i veti che una certa classe politica vorrebbe imporre. Siamo fiduciosi che una iniziativa civica come questa, priva di alcun colore politico, con al centro i cittadini, potrà avere un ampio consenso, pertanto invitiamo studenti, associazioni, cittadini, amministratori, forze politiche di qualsivoglia schieramento, a partecipare attivamente.