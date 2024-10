Castrovillari: Corte dei Conti condanna il sindaco, per 10 anni interdizione da cariche pubbliche

CASTROVILLARI (CS) – “Colpa grave” per il dissesto finanziario dichiarato dal Comune di Castrovillari a giugno del 2019. La Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti di Catanzaro ha condannato il sindaco della città del Pollino, Domenico Lo Polito, ma anche un assessore in carica, Pasquale Pace, e due ex assessori delle precedenti giunte, Giuseppe Russo e Aldo Visciglia, che potrebbero ricorrere contro la sentenza. Lo Polito non potrà candidarsi a ruoli istituzionali per 10 anni ma tutti gli amministratori sono stati anche condannati a risarcire il Comune di Castrovillari: Lo Polito per circa 28mila euro, Pace, Russo e Visciglia per circa 3mila euro ciascuno. Le spese processuali saranno a loro carico, poiché promotori del ricorso alla stessa Corte dei Conti. Assolti invece, l’ex vicesindaca Francesca Dorato e l’ex assessore Maria Silella. Una notizia che sarebbe trapelata solo nelle ultime ore nonostante la pronuncia è stata emessa il 18 luglio scorso e, le motivazioni, state depositate dai giudici il 15 agosto.

Il primo cittadino, appresa la ‘fuga della notizia’ ha pubblicato un post sui social: “Pubblico una notizia di una rivista il cui contenuto è purtroppo vero. Ritiene la Corte dei Conti che, nel periodo 2015/2017, con le scelte fatte avremmo ulteriormente compromesso la situazione ereditata nel 2012 “agevolando” il dissesto. Qualcosa però non è vero nell’articolo”.

“In primo luogo – spiega Domenico Lo Polito – non c’è alcuna sentenza e quindi non verrà fatto alcun appello. È stata fatta invece opposizione al decreto il cui giudizio si farà avanti la corte dei Conti di Catanzaro. Il sottoscritto, che pure in più occasioni aveva manifestato l’intenzione di lasciare, terminerà il proprio mandato avendo una nuova battaglia da combattere. Fiducia sempre nella giustizia perché sappiamo come abbiamo lavorato risparmiando anche sui centesimi; riducendoci indennità; senza dare alcun incarico di collaborazione esterna; gestendo direttamente tutti i servizi comunali; eliminando fitti passivi; non prendendo mai un centesimo di rimborso per missioni. Credo che un consiglio comunale per informare la città sia doveroso. Buonanotte, la mia nonostante tutto sarà serena”.

Noi Moderati: «Tenere riservata una decisione così grave costituisce motivo di censura dell’intera vicenda»

«Stiamo seguendo con grande attenzione la vicenda correlata al giudizio della Corte dei Conti sulla gestione del bilancio comunale 2015/2017 della città di Castrovillari ed ancora una volta constatiamo le grandi responsabilità che i sindaci sono costretti a vivere nella nostra nazione. Non gioiamo per questa vicenda, né intendiamo assumere atteggiamenti e posizioni di sciacallaggio mediatico». È quanto afferma invece, Riccardo Rosa (Noi Moderati Castrovillari): «in politica gli avversari si vincono nel merito ed i campagna elettorale, dopodiché una politica responsabile è chiamata sempre a collaborare per migliorare le sorti della città e per l’interesse della cittadinanza. Il nostro partito approfondirà e seguirà attentamente la vicenda ed è pronto ad ogni successivo scenario, tuttavia riteniamo che il silenzio sulla vicenda da parte di questa amministrazione e la scelta di non aver informato il Consiglio Comunale di quanto stesse accadendo sia un segnale di debolezza».

«Le forze politiche ed i partiti di maggioranza che guidano la città – conclude Rosa – avevano il dovere ed il compito di dare informazione di quanto stesse accadendo e la scelta di tenere riservata una decisione così grave costituisce motivo di censura dell’intera vicenda».