Castrovillari, 3 milioni di euro per sistemare le strade cittadine principali e secondarie

CASTROILLARI (CS) – La Giunta Comunale di Castrovillari ha approvato oggi il progetto esecutivo per la sistemazione delle strade cittadine, un intervento atteso da tempo che prevede un investimento di tre milioni di euro. «Questo importante progetto – fa sapere il Comune – mira a risolvere numerosi problemi che interessano le strade del nostro comune, migliorando così la sicurezza e la qualità della vita per tutti i cittadini. Le opere comprenderanno la ristrutturazione di arterie principali e secondarie. L’Amministrazione Comunale si impegna a seguire attentamente l’andamento dei lavori per garantire che vengano eseguiti nei tempi previsti e con il massimo rispetto per i cittadini e per l’ambiente. Siamo certi che questo intervento rappresenti un passo significativo verso una Castrovillari più moderna e accogliente».

Il Sindaco Domenico Lo Polito ha dichiarato a nome dell’intera amministrazione comunale: «Con l’approvazione di questo progetto, diamo risposta a un’esigenza sentita dalla comunità. La sicurezza stradale e la manutenzione delle nostre infrastrutture sono priorità fondamentali per la nostra amministrazione. Siamo felici di poter avviare questi lavori che miglioreranno notevolmente la vivibilità della nostra città.”