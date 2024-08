Cassano Ionio, progetto contro la povertà educativa: un doposcuola speciale per bambini e ragazzi

CASSANO IONIO (CS) – Un doposcuola speciale dove bambini e ragazzi di famiglie in difficoltà studiano insieme e coltivano sogni. Grazie ai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica a Cassano all’Ionio, in provincia di Cosenza, bambini in situazioni familiari difficili e in contesti svantaggiati ricevono sostegno attraverso attività di studio, sportive e laboratoriali, oltre a supporto psicologico e medico. Il progetto della Caritas di Cassano all’Ionio si chiama “L’appetito vien studiando” protagonista della campagna 8xmille 2024.

Attivato con il contributo dei fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica, in sinergia con l’équipe del progetto socio-educativo per minori della Caritas diocesana, offre uno spazio di aggregazione ai tanti giovani che abitano il centro storico della città. È un cantiere educativo sempre aperto, in continua evoluzione, che cerca di reinventarsi indirizzando la sua attenzione alle necessità e alle varie emergenze che man mano affiorano nei vari contesti. Operatori, volontari, mamme e bambini raccontano un’opera che offre un sostegno tangibile nel segno della solidarietà.

Don Mario Marino, direttore della Caritas Diocesi di Cassano Ionio, sottolinea la valenza del progetto “è un’opera che si occupa della dispersione scolastica, di combattere la povertà educativa, e di vedere le situazioni delle famiglie attraverso gli occhi dei bambini”. L’intento è di offrire un’alternativa ai tanti minori che non avrebbero alternativa alla strada in un “territorio che presenta tanti problemi economici, sociali e culturali”. Accoglie minori dai 6 ai 13 anni ma accoglie un pò tutto il nucleo familiare dei ragazzi. Lavorano nell’opera 6 educatrici tra cui una psicologa, 5 insegnanti nei laboratori di musica, arte, fotografia, palestra, danza, cinema. “Se non fosse per questo centro mio figlio starebbe a casa o per strada” dice una mamma. I bambini che vivono situazioni familiari difficili o in contesti svantaggiati ricevono sostegno attraverso attività di studio, sportive e laboratoriali, oltre a supporto psicologico e medico.