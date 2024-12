Cassano Ionio: arte, cultura, folklore ed enogastronomia con “a Streata Majistra”

- Advertisement -

CASSANO IONIO (CS) – Al via domani, domenica 8 dicembre, è tutto pronto per l’edizione 2024 de “a Streata Majistra”. La storica manifestazione, organizzata dall’omonima associazione culturale, si terrà, come da tradizione, nel borgo antico del Comune di Cassano All’Ionio domenica 8 dicembre a partire dalle ore 10:30 e si prolungherà fino a sera. Una giornata ricca di arte, cultura, folklore, enogastronomia, nel corso della quale un antico angolo di paese torna a pulsare nel grande cuore della Calabria. Obiettivo dell’iniziativa, infatti, è quella di rianimare le vie del centro storico per rinverdire i fasti dell’epoca degli antichi opifici artigiani e il modo di vivere tipico dei primi del secolo scorso: “streata majistra”, infatti, è la versione dialettale della “Strada dei maestri e delle maestranze” proprio perché su quella via, precisamente Corso Cavour, si trovavano tutte le principali botteghe artigiane, un tempo cuore pulsante dell’economia.

Patrocinata dal Comune di Cassano All’Ionio, dalla Regione Calabria, dalle Terme Sibarite e dal Relais Il Mulino, la nuova edizione prevede un ricco programma che prenderà il via alle ore 10:30 in Piazza Paglialunga, storica porta di accesso al borgo antico di Cassano centro. Presentazione affidata al giornalista Mimmo Petroni, interverranno: Roberto La Regina, presidente dell’associazione “Streata Majstra”, Giovanni Papasso, sindaco della Città di Cassano All’lonio, Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianpaolo lacobini, amministratore unico Terme Sibarite. Tante le iniziative che si terranno nel corso della giornata tra cui spiccano: frammenti di teatro con Franco Milano e i Sibariti, la consegna del premio Streata Majistra, la presentazione della mostra “Cento anni della radio di Guglielmo Marconi e Settanta anni della RAI” con coreografia la “Radio” affidata allo Studio Danza di Graziella Ciappetta. Alle ore 11:30, ancora, è prevista l’apertura del sipario e l’inaugurazione della mostra dedicata a Guglielmo Marconi e la RAI con la visita agli stands natalizi, gli assaggi della gastronomia cassanese e “vino che follia” offerti dall’associazione “Streata Majstra”. Alle ore 19:00, poi, solenne momento natalizio con l’accensione delle luci Natalizie alla presenza del sindaco Giovanni Papasso. La manifestazione, infine, si concluderà con un momento fortemente solidale e inclusivo. Alle ore 19:15, infatti, è previsto “Un presepe speciale”, un presepe vivente a cura dei ragazzi diversamente abili, con la partecipazione di Maria e Cristian Pellicano dell’associazione Culturale i Canaglioni – centro – Sibari Solidale, centro Sant’Anna Francavilla M. e Unione è Forza Corigliano Rossano.