Carceri più sicure: arrivano 39 nuovi agenti tra Cosenza, Paola, Castrovillari e Rossano

COSENZA – Arrivano i rinforzi per la sicurezza nelle carceri calabresi. Con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 1507 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani.

In particolare, agli Istituti Penitenziari della Calabria entreranno in servizio 108 agenti, 95 uomini e 13 donne, così suddivisi: alla Casa Circondariale di Castrovillari 7 unità; alla Casa Circondariale di Catanzaro 27 unità; alla Casa Circondariale di Cosenza 9 unità; CR Laureana di Borrello 1 unità; alla Casa Circondariale di Locri 5 unità; alla Casa Circondariale di Palmi 7 unità; alla Casa Circondariale di Paola 8 unità; agli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria 21 unità; alla Casa di Reclusione di Rossano 15 unità e alla Casa Circondariale di Vibo Valentia 8 unità.

A queste nuove unità si aggiungeranno 8 commissari che entreranno in servizio una volta completato il periodo di tirocinio. “Abbiamo promesso di migliorare la situazione lavorativa di chi opera nelle carceri: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, come con il prossimo 186° Corso Allievi da 3246 unità e con il concorso bandito a luglio di quest’anno per ulteriori 653 unità”, dichiara il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove.