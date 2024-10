CAMIGLLIATELLO SILANO (CS) – Una vipera Aspis hugyi, una particolare sottospecie della famiglia di serpenti Viperidae, l’unica endemica dell’Italia meridionale e tra quelle che si possono trovare anche sull’altipiano Silano, è stata recuperata e rimessa in liberà dal brigadiere capo Gianluca Congi, esperto ornitologo, Vicepresidente della Società Ornitologica Italiana, in forza alla Polizia Provinciale di Cosenza. Nonostante si trovasse fuori servizio è prontamente intervenuto per recuperare il rettile che si era rifugiato sotto un’auto.

È accaduto lo scorso fine settimana a Camigliatello Silano, invaso da turisti e visitatori per la Sagra del fungo. Alcune persone hanno visto il rettile finire sotto l’auto ed hanno avvisato i carabinieri. Da qui la richiesta di intervento al brigadiere Capo Congi che ha recuperato il rettile e lo ha liberato in una zona boschiva più idonea al rettile. Seppur comune non è così facile incontrare la vipera Aspis hugyi che segue un ciclo stagionale molto preciso. Durante l’inverno, quando le temperature scendono significativamente, entra in letargo, rifugiandosi sotto terra o in crepacci. In primavera ed estate, con il rialzo delle temperature, emerge per cacciare e accoppiarsi.