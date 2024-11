Autunno negli occhi: ‘Pittura en plein air’ in Sila con Erranze letterarie e Terrain Vague

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Quale miglior modo per celebrare l’autunno se non immortalare su tela la sua bellezza? Erranze Letterarie, in collaborazione con l’associazione Terrain Vague e il Centro Fondo Carlomagno, ha organizzato nella giornata di ieri a una mattinata di pittura estemporanea dal titolo “Autunno negli occhi” – Foliage in versi e colori. L’incontro si è tenuto presso il Centro Fondo Carlomagno, a soli 3 km da Silvana Mansio, un luogo di particolare suggestione, immerso nella natura, curato da Paolo Spina e Carla Nevì. L’evento artistico ha offerto ai partecipanti l’opportunità di esplorare la pittura all’aria aperta, ispirati dai colori e dalle sfumature del foliage autunnale, espressione della bellezza cangiante della natura in questo periodo dell’anno.

Una celebrazione della creatività e della poesia.

I partecipanti sono stati invitati a reinterpretare il foliage con uno sguardo personale, rendendo omaggio a uno dei momenti più affascinanti dell’autunno: il periodo in cui le foglie si trasformano in una tavolozza vibrante di colori. Ogni opera è stata accompagnata da un testo poetico, interpretato dagli allievi del laboratorio di Lettura Interpretativa di Terrain Vague, sotto la guida del docente Francesco Bossio, per creare un’esperienza multisensoriale che intreccia arte visiva e letteraria.

Premiazione e asta di beneficenza per una causa speciale

Al termine dell’estemporanea, tutti i partecipanti hanno ricevuto un riconoscimento simbolico, mentre una giuria ha conferito una menzione speciale all’opera più originale, per esecuzione e tecnica, riconosciuta alla pittrice Ornella Imbrogno. Presente anche Maria Carmela Ranieri, Presidente dell’associazione HOME ODV, a cui saranno devolute le opere realizzate. Nel mese di dicembre si terrà un’asta di beneficenza per sostenere l’acquisto di doni natalizi per i bambini e ragazzi ospiti delle case famiglia e centri minori di Cosenza e hinterland. Le presidenti delle associazioni organizzatrici Veronica Longo Ferriolo e Clara Gallo, sono state entusiaste di aver dato vita a un’occasione unica per celebrare l’autunno e lasciarsi ispirare dai colori della natura, contribuendo a una causa importante.