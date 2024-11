Le “Erranze Letterarie” approdano a Cosenza: cultura, buon cibo e bevande ‘Made in Calabria’

- Advertisement -

COSENZA – Prosegue il viaggio delle “Erranze Letterarie”, iniziativa culturale nata nell’ottobre 2022 dall’intuizione di Veronica Longo Ferriolo, appassionata di natura e poesia, che fa tappa a Cosenza. Domani, venerdì 8 novembre, a partire dalle 19.00, verrà inaugurata la prima Piccola Libreria all’interno dell’Agripub “Il Campanaro” dell’Azienda Agricola Francesco Folino, in via Sabotino 5. Un luogo in cui unire il piacere della lettura ai sapori autentici del #MadeinCalabria, avvolti dalla musica folk e country dei Darkmountainbros, che accompagneranno la serata.

L’Azienda Agricola Francesco Folino: multifunzionalità e tradizione

L’Azienda Agricola Francesco Folino, situata a Castrolibero, e vincitrice della categoria “L’impresa che cresce” nella diciottesima edizione degli Oscar Green promossi da Coldiretti, rappresenta un modello di agricoltura multifunzionale che punta a valorizzare il territorio anche sotto l’aspetto occupazionale. Con una superficie di circa 12 ettari, l’azienda è dedicata principalmente a coltivazioni ortofrutticole utilizzate nella preparazione di piatti a km zero presso l’agripub “Il Campanaro”. Un ambiente accogliente e dinamico, frequentato da giovani e famiglie alla ricerca di relax e dialogo, dove è possibile riscoprire l’antico ritmo della vita di campagna.

Inoltre, l’azienda organizza il Cammino Religioso Naturalistico di San Francesco di Paola, un percorso a cavallo di circa 320 km suddiviso in 15 tappe, che unisce il contatto con la natura a un’esperienza spirituale, creando una connessione profonda con il territorio calabrese.

Erranze letterarie: un progetto nato per “abitare poeticamente il mondo”

L’iniziativa “Erranze Letterarie” si ispira alla visione dello scrittore Christian Bobin e all’idea di “abitare poeticamente il mondo”. Veronica Longo Ferriolo ha fondato l’associazione Erranze APS nel 2024 con la missione di ricongiungere natura e letteratura attraverso il cammino e l’erranza, intesi come strumenti per esplorare sé stessi e il mondo. La sede legale si trova a Zumpano, mentre la sede operativa è a Camigliatello Silano.

Eventi e iniziative: un viaggio culturale nel cuore della Calabria

Negli ultimi due anni, le “Erranze Letterarie” hanno organizzato numerose attività, tra cui:

–Laboratorio di scrittura poetica: “Scrivere nei boschi, poesia e terapia del selvaggio”, curato dal poeta Emiliano Cribari.

– Passeggiata per la Pace: un cammino silenzioso, un pellegrinaggio per invocare la pace attraverso la poesia.

-Ciaspolata sotto le stelle: un’esperienza notturna guidata nel Parco Sila.

–Drammatizzazione “La Magàra e la luna”: una rappresentazione poetica della Magàra.

–Laboratorio di Haiku e Shahai: scrittura poetica e fotografica giapponese con Niccolò Tucci.

– Passeggiate letterarie: percorsi contemplativi tra letteratura e natura, con la partecipazione della prof.ssa Antonietta Cozza, delegata alla Cultura del Comune di Cosenza.

Per maggiori informazioni:

Erranze APS

Email: erranzeletterarie@gmail.com

Telefono: +39 334 2088 505