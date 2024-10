“Autunno in Sila”: a Camigliatello inizia la rassegna tra folklore e gastronomia

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Da domani, a Camigliatello Silano, con “Aspettando la Sagra del Fungo”, prenderà il via la tanto attesa rassegna enogastronomica “Autunno in Sila” che si svolgerà ogni weekend, fino al primo fine settimana di novembre. Il corso principale di Camigliatello ospiterà i numerosi stand e show cooking, dove sarà possibile degustare, sua maestà il fungo porcino ed altri prodotti dell’Altopiano silano, oltre a tanta musica, divertimento e momenti di approfondimento.

Naturalmente l’appuntamento principale è previsto per il 12 e 13 ottobre prossimi con la 55ma edizione della Sagra del Fungo, organizzata dall’Amministrazione comunale di Spezzano Sila, dal Gal Sila e dalla Proloco di Camigliatello Silano. Una due giorni dove oltre al fungo porcino, saranno “onorati” tutti gli altri funghi che in questo periodo l’Altopiano silano offre. Ovviamente come si conviene in un evento del genere ci sarà anche un momento musicale e più precisamente sabato 12 con la musica Jazz-Funk e folk di Tullio De Piscopo famoso batterista, cantautore e percussionista italiano.

Il 19 e 20 ottobre, sempre sul corso principale di Camigliatello Silano, si terrà la prima edizione di Calabria a km zero, festival dedicato all’agricoltura di prossimità. Anche in questo caso, il pubblico potrà degustare ed acquistare prodotti a Km0 presso gli stand di eccellenti aziende calabresi facenti parte della Rete Regionale dei G.A.L, partecipare a incontri e show cooking, ed assistere a spettacoli lungo il corso e concerti di artisti di riferimento della scena musicale regionale e nazionale. Due su tutti, l’esibizione di Eman, sabato 19 ottobre alle 17:30 e quella di Mimmo Cavallaro domenica 20 ottobre sempre a partire dalle 17:30.