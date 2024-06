Autonomia: a Campana bandiera italiana listata a lutto. Baldino: «Occhiuto raccolga firme con noi»

“Bandiera italiana listata a lutto a seguito dell’approvazione definitiva dell’autonomia differenziata”. E’ la provocazione lanciata dal sindaco di Campana Agostino Chiarello, comune della Presila Cosentina, che posta la foto della bandiera esposta davanti all’ingresso del Municipio dopo l’approvazione del disegno di legge Calderoli, diventuto definitivamente legge. CAMPANA (CS) –. E’ la provocazione lanciata dalAgostino Chiarello, comune della Presila Cosentina, che posta la foto della bandiera esposta davanti all’ingresso del Municipio dopo l’approvazione del disegno di legge Calderoli, diventuto

Baldino: “Occhiuto raccolga le firme per noi”

“Roberto Occhiuto ha deciso di indossare la maglietta di “paladino” del Sud contro la riforma Spacca-Italia. Peccato che quando avrebbe potuto incidere, cioè in conferenza Stato-regioni, abbia votato a favore di questa riforma”. Così la vicepresidente del gruppo M5S alla Camera Vittoria Baldino.

“Peccato anche che come vice segretario di Forza Italia non sia riuscito a incidere chiedendo ai suoi di prendere le distanze per evitare l’approvazione definitiva. In realtà la sua tardiva e ipocrita presa di posizione sembra dovuta alla preoccupazione di perdere voti piuttosto che delle conseguenze disastrose delle autonomie leghiste per il Sud.

Ma poco importa. Se è vero che il Presidente Occhiuto vuole difendere la Calabria, gli lancio un appello: si unisca al Movimento 5 Stelle e a tutti quelli che si impegneranno nella raccolta delle firme per il referendum e per restituire la parola al popolo contro quello che lui stesso definisce un “contentino elettorale “a danno dei cittadini del Sud”. Sia conseguente, per una volta, passi dalle parole ai fatti. Per una volta”. Così la vicepresidente del gruppo M5S alla Camera Vittoria Baldino.