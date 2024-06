L’Autonomia è legge, Salvini replica alle critiche di Occhiuto: «si rilegga il programma di centrodestra»

MILANO – Dibattito infuocato sull’autonomia differenziata a poche ore dall’approvazione alla Camera che ha licenziato il provvedimento con 172 sì 99 voti contrari e 1 astenuto. Il testo è divenuto legge dopo una lunga maratona notturna alla Camera con il secondo e definitivo sì.

Dopo le dichiarazioni odierne del governatore della Calabria Roberto Occhiuto che asseriva che “l’autonomia è un errore del centrodestra”e “Forza Italia Calabria ha votato no”, arriva la replica piccata del vicepremier.“Occhiuto si dovrebbe rileggere il programma elettorale e la legge approvata dal centrodestra”, dichiara il ministro delle Infrastrutture e Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini, commentando le critiche del governatore della Calabria all’autonomia. “L’autonomia sarà una grande opportunità per migliorare le Regioni del Sud. Chi è capace, non ha nulla da temere”, ha concluso a margine dei festeggiamenti per i 50 anni de Il Giornale a Milano.