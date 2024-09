Auto si ribalta e finisce in una scarpata sulla provinciale 263 tra Civita e Francavilla

COSENZA – Incidente stradale ieri sulla provinciale 263 tra Civita e Francavilla Marittima. Un auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo nella scarpata. Due le donne a bordo, di cui una riuscita ad uscire dall’abitacolo del mezzo ha allertato immediatamente i soccorsi. I sanitari del 118 dell’ospedale di Castrovillari sono giunti sul posto soccorrendo entrambe le passeggere. Presenti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Castrovillari, impegnati nel recupero dell’auto.

