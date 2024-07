Arriva in Sila Grande l’iniziativa “SuonailBosco”: laboratorio di musicoterapia immersi nella natura

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Un altro appuntamento di “Erranze letterarie” dedicato alla esplorazione, alla percezione e all’espressività in ambiente naturale a cura di Leon Vulpitta Pantarei. SuonailBosco è un laboratorio di Musicoterapia in Natura con l’utilizzo della tecnica del Body Percussion (metodo Keith Terry), ideato e condotto da Leon Vulpitta Pantarei, musicista e musicoterapeuta.

SuonailBosco: laboratorio di musicoterapia immersi nella natura

In mezzo alla natura e al suono del mondo il corpo si riarmonizza sviluppando l’aspetto armonico e la sua complessiva leggerezza, diventando un laboratorio espressivo, generatore di ritmi, suoni, fonemi e movimento; uno strumento sonoro, coreutico e drammaturgico che consente l’esplorazione del Sé Primitivo, dell’Io-Sonoro più ancestrale e profondo. Innumerevoli sono i benefici di tale tipo di attività, tra cui l’ascolto del Sé e dell’Altro mentre si suona, si canta e si danza armonicamente insieme. Il tutto in un contesto naturale che trasmette emozioni e stimoli sonori e ci riarmonizza nella cornice della relazione non-verbale. Inoltre: meccanismi di memorizzazione, attenzione, consapevolezza espressiva, autostima, controllo e contenimento dell’ansia, incremento della capacità di motivarsi a partecipare ad un processo creativo comunitario.

IL PROGRAMMA

• Dalle ore 9.00 alle 9.30 – appuntamento al parcheggio di località “Cupone” (alle spalle del bar).

• Ore 10.00 – “Life re-connection” a cura di Maria Sprovieri “Forest Addict” che condurrà nel bosco dedicando un primo tempo alla conoscenza più consapevole degli equilibri naturali tra vegetazione e fauna, sole e acqua, vita e morte; seguirà un momento di raccoglimento poco ragionato, silenzioso e in movimento; il momento di “sentire” come percezione tra spirito e corpo, la connessione tra gli elementi naturali in continuità con noi stessi.

• Ore 11.30 – laboratorio di Musicoterapia in Natura SuonailBosco a cura di Leon Vulpitta Pantarei.

Cosa portare per l’escursione

Scarpe da trekking o comunque adatte al cammino nel bosco, abbigliamento comodo e pantaloni lunghi

Cosa portare per il laboratorio: un quaderno ed una penna, una stuoia o un telo su cui sdraiarsi

Info e prenotazioni sui canali social di Erranze letterarie e Forest Addict o su whatsapp al n°347-3043330