All’Istituto Comprensivo Spezzano Sila Celico, giornata conclusiva del progetto “Alfabetizzazione Emotiva”

CELICO – “Alfabetizzazione Emotiva”, è il progetto svoltosi presso l’Istituto Comprensivo di Spezzano Sila- Celico. L’incontro conclusivo si è tenuto nell’auditorium di Celico ed è l’unico nella provincia di Cosenza e uno dei pochissimi in Calabria che ha svolto un’attività del genere nella scuola secondaria di 1^Grado. Si tratta di un approccio pedagogico che reputa fondamentale prendersi cura dell’aspetto emotivo che accompagna la crescita e i processi di apprendimento dei bambini. Il progetto è stato fortemente voluto dagli insegnati dell’Istituto scolastico, Francesco Lecce e Lidia Chiodo, referenti per l’Affettività, sostenuto dalla dirigente scolastica Samantha Filizola. Un’attività che nell’Istituto Comprensivo Spezzano Sila-Celico si svolge da anni, con l’obiettivo di offrire un supporto adeguato, specialistico, agli alunni in una fase delicata del loro sviluppo emotivo. Soprattutto oggi che l’età media di accesso al porno è di 12 anni. Tutto questo, ha un impatto drammatico sull’immaginario e sulle pratiche sessuali soprattutto dei giovani. Agli incontri settimanali tenuto dalla responsabile del centro Antiviolenza donne e minori dell’Asp di Cosenza, Patrizia Nicotera, hanno partecipato oltre 30 alunni delle classi terze della secondaria di 1° grado. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Celico, Matteo Lettieri, sono intervenuti la direttrice del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’Asp di Cosenza, Marianna Ardillo e il direttore del Ser.T di Cosenza, Roberto Calabria. Alla fine dell’incontro, un nutrito gruppo di ragazzi partecipanti alle attività hanno condiviso le loro personali considerazioni.

