Al via “Cerisano Borgo swing winter”, tanti eventi natalizi fino al nuovo anno

CERISANO (CS) – “Questo periodo dell’anno è speciale, non solo per la bellezza dei festoni e delle luci, ma soprattutto per l’atmosfera di condivisione e di calore che si respira tra noi. Gli eventi natalizi di Cerisano sono un mix perfetto di tradizione e innovazione. Abbiamo curato con attenzione ogni dettaglio per garantire che ogni famiglia possa vivere un Natale indimenticabile. Dalle luminarie che illuminano le strade del nostro borgo, alle attività ricreative per i bambini, fino alle degustazioni di dolci tipici, ogni evento è pensato per coinvolgere e far felici tutti”. Il sindaco di Cerisano, Lucio Di Gioia, annuncia il Cerisano Borgo swing winter. Buona musica,enogastronomia, e soprattutto tante iniziative di tradizione.

“Il Natale è un momento di magia, e anche Cerisano vuole rendere questi giorni pieni di festa e condivisione. Le nostra piazze si trasformeranno, come sempre, in luoghi accoglienti dove godere di spettacoli di musica e danza. Siamo orgogliosi di offrire un calendario di eventi che catturerà l’essenza dello spirito natalizio”, assicura il primo cittadino insieme alla squadra di governo.

Si parte domani, venerdì 6 dicembre con “Accendiamo il Natale in Gospel”, ore 18:00 – Piazza Zupi. Elisa Brown & Come Shine Gospel Choir, a seguire degustazione gratuita: Cuddruriaddri & Wine.

Appuntamento poi al 7 dicembre con il Laboratorio delle Radici, artigianato artistico, ore 16:00, Casa della Cultura. Venerdì 13 dicembre con la “Sagra del Turdiddru e Concerto” spettacolo MagiComico ore 18:30, nella Via San Lorenzo, a seguire Ricci di Mare Live e degustazione gratuita di Lagane e Ceci & Wine, oltre che la “gara del Turdiddru più buono”.

Sabato 14 dicembre altro Laboratorio delle Radici con la “Cuoca Calabrese”, Mani in Pasta-Dolci Tipici di Cerisano”, ore 15:30, Casa della Cultura. Mentre venerdì 20 dicembre Laboratorio di Teatro “Storie di Burattini” a cura di Graziella Cous Cous, ore 16:30 – Casa della Cultura e Zampogne in giro per il Borgo. Domenica 22 dicembre, “Strinari Rock” ore 17:30, a seguire Concerto e Food.

Per animare le vacanze dei nostri piccoli, é prevista una sezione cinema e una dolce merenda, da giorno 26 a giorno 30 dicembre, alle ore 16:30 presso la Casa delle Cultura. E poi domenica 29, “Festa degli Antichi Sapori: Cena di Comunità”. Si chiude lunedì 6 gennaio, “Aspettiamo la Befana”, ore 18:30, Piazza Zupi con la consegna di dolcetti ai bambini e la Conferenza Stampa di Nuovo anno.