A2: scontro tra due mezzi pesanti dopo lo svincolo di Altilia, traffico in tilt. Almeno 8 km di coda

COSENZA – Lo scontro tra due autoarticolati, subito dopo lo svincolo di Altilia Grimaldi, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, ha provocato il ferimento di tre persone. Una di questa in condizioni più gravi è stata soccorsa anche con l’utilizzo dell’elicottero del 118. Sulla carreggiata ci sono detriti e il carico sparso dei mezzi coinvolti nell’incidente che stanno provocando inevitabilmente lunghissime code in direzione Sud. Si sta lavorando per rimuovere i due mezzi pesanti e ripulire la carreggiata per poterla riaprire il prima possibile.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, due squadre dei vigili del fuoco inviate da Cosenza e Catanzaro e personale dell’Anas che si sta occupando della gestione del traffico. Al momento l’Autostrada, in direzione SUD, risulta bloccata con almeno 8 KM chilometri di coda.