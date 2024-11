A2: grave incidente tra due mezzi pesanti dopo lo svincolo di Altilia. Tre feriti, traffico bloccato

- Advertisement -

COSENZA – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina subito dopo lo svincolo di Altilia Grimaldi, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Sud. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, due squadre dei vigili del fuoco inviate da Cosenza e Catanzaro e personale dell’Anas. Da quanto appreso l‘incidente ha visto coinvolti due autoarticolati ed ha provocato il ferimento di tre persone. Per uno di loro, in condizioni gravi, si è reso necessario il trasferimento all’ospedale in elisoccorso. Al momento l’autostrada risulta bloccata con diversi chilometri di coda, anche perchè uno dei mezzi pesanti è rimasto incastrato tra le barriere.

Sempre sulla A2, ma più a Sud, un altro incidente che ha visto coinvolto anche qui un mezzo pesante, si è verificato nel vibonese, nel tratto compreso tra Sant’Onofrio e Pizzo Calabro.

Seguono aggiornamenti