A Vadue di Carolei il “Simposio Brettio”, alla scoperta del popolo dei Brettii

CAROLEI (CS) – Si terrà presso il Parco Storico di Vadue di Carolei nelle giornate dell’11 e 12 ottobre prossimi il “Simposio Brettio”. L’evento rappresenta un viaggio nel tempo alla scoperta del popolo dei Brettii, un’antica popolazione italica che abitò le terre della Calabria tra il IV e il III secolo a.C. I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza unica, che unisce la storia alla cultura e all’artigianato di questo popolo, e che culmina in un vero e proprio viaggio enogastronomico, che parte dall’antichità e arriva fino ai giorni nostri. Attraverso laboratori, dibattiti e degustazioni, sarà possibile esplorare come le tradizioni culinarie dei Brettii abbiano influenzato la cucina calabrese moderna, esaltando i sapori autentici della nostra terra.

Programma delle attività:

Venerdì 11 ottobre ore 9:00 – 13:00

– Allestimento di aree espositive di living history con focus sulle attività quotidiane del popolo dei Brettii:

– Tecniche di estrazione e utilizzo della pece brettia (Pix Bruttia), usata per la conservazione e l’impermeabilizzazione;

– Allestimento di un’area sacra con offerte di cibi e ceramiche legate ai rituali religiosi;

– Esposizione di armi e ornamenti tipici del popolo dei Brettii;

– Apertura delle aree didattiche al pubblico e alle scuole, con laboratori pratici di ceramica e coroplastica antica.

Sabato 12 ottobre ore 10:00 – 13:00 e 15:00 – 19:00

– Continuazione dell’allestimento delle aree espositive di living history, con dimostrazioni delle attività del popolo brettio.

– Ore 17:00: Dibattito sull’enogastronomia antica, dal titolo “Cibi d’oggi nati dall’esperienza di ieri”, con la partecipazione degli archeologi Gianluca Sapio e Paolo Gallo.

– Ore 17:40: Ricostruzione del “Simposio Brettio”, con arredi, costumi, ceramiche e una rappresentazione esperienziale dal titolo “Il vino dei popoli: cortei, danze e canti sacri”.

– Ore 18:15: Degustazione di prodotti tipici locali, offerti dalle attività commerciali che hanno contribuito a far assaporare i sapori autentici della nostra terra.

L’evento non si rivolge solo alle scuole, ma all’intera comunità, e rappresenta un’occasione unica per riscoprire la nostra storia e le nostre radici attraverso la cultura, la gastronomia e la condivisione.