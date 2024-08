A Luzzi tre giornate dedicate a Santa Aurelia Marcia: Gemelli Diversi in concerto

LUZZI (CS) – L’associazione Re-Genesis Thebae di Luzzi, in qualità di organizzatore dei Festeggiamenti Civili in onore di Santa Aurelia Marcia, invita tutti al concerto del celebre gruppo “Gemelli Diversi” famosi per canzoni come “Mary”, “Un attimo ancora”, “Fotoricordo”, “Per farti sorridere” e tanti altri grandi successi. Il concerto, che si terrà sabato 31 agosto, sarà gratuito e la serata inizierà con lo spettacolo di fuoco e magia a cura di “Magno Eventi” e con un breve spettacolo musicale a cura di Maria Giulia Russo, giovane talento luzzese.

A seguire, nel corso principale, intrattenimento musicale con “Speedy”, talento calabrese che sta spopolando tra i giovani, soprattutto tra gli universitari con il suo brano simbolo dedicato proprio alla zona di Quattromiglia, luogo che accomuna tutti coloro che vivono il campus calabrese.

I festeggiamenti avranno inizio venerdì 30 agosto con la musica dal vivo dei “Klab Live” in piazza della Repubblica. Durante la serata sono previste degustazioni di cibi e bevande con tavoli a disposizione. A chiudere i tre giorni, domenica 1° settembre, nel parco giochi comunale intrattenimento musicale a cura di “Kiron Live band”, gruppo composto da amici luzzesi. Attrazioni e decorazioni non mancheranno in una cornice incantevole in un borgo altrettanto suggestivo.