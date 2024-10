A Camigliatello, il convegno sull’importanza dell’agricoltura di prossimità

CAMIGLIATELLO SILANO -Nell’ambito della manifestazione Autunno in Sila a Camigliatello Silano, sabato e domenica scorsi si è svolta la prima edizione di Calabria a Km Zero, l’evento che ha celebrato l’agricoltura di prossimità. Una due giorni, di sapori e tradizioni autentiche. Tra gli stand, i visitatori hanno avuto l’opportunità di degustare e acquistare prodotti a Km 0, direttamente dalle mani dei produttori locali, membri della Rete Regionale 10 dei 13 GAL calabresi. Oltre ad una serie di intrattenimenti, show cooking e concerti, domenica organizzato dal GAL Sila, dal comune di Spezzano Sila e dalla Pro Loco di Camigliatello, si è svolto un importante convegno/confronto, “Cibo e territorio: il ruolo delle filiere agricole corte nello sviluppo locale”. Calabria a km zero – Festival dell’Agricoltura di Prossimità”, che rientra nel progetto “Filiere Corte e Mercati Locali”, con l’obiettivo di valorizzare il sistema agroalimentare locale.

