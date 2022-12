Capodanno: dallo Ionio al Pollino il 2023 si apre con grandi artisti

Tutti sognano un grande Capodanno, ma come sempre, bisogna fare i conti con le risorse economiche. Vale per le famiglie, ma anche per gli enti pubblici e, soprattutto a Cosenza, quest’anno ne sanno qualcosa. Al contrario di quanto accaduto in passato però, in alcuni centri della provincia bruzia, la scelta su come festeggiare il nuovo anno può essere considerata ampia. Mentre la città capoluogo, infatti, è alle prese con l’organizzazione di un Capodanno last minute, nei centri più grandi dell’area Pollino-Sibaritide è stato già definito il programma per festeggiare l’arrivo del 2023. Sono diversi, infatti, gli spettacoli di buona qualità che caratterizzeranno la notte fra il 31 dicembre e l’1 gennaio e, per una volta, la possibilità di scegliere secondo i propri gusti o, anche, in base alla volontà di mettersi in viaggio a cavallo fra il vecchio e nuovo anno.

A Castrovillari, infatti, nella centralissima via Roma, il consueto dj set e, dall’1.30, la musica del rapper Moreno. A pochi chilometri di distanza, ovvero a Cassano Ionio, il concerto di Capodanno non è poi un evento così frequente. L’arrivo del 2023, però, sarà salutato in piazza Municipio da uno spettacolo firmato da due artisti molto conosciuti, ovvero Cristiano Malgioglio e Tananai. Già da diversi giorni, infine, era stato annunciato il concerto che caratterizzerà il Capodanno di Corigliano Rossano: a Piazza Le Fosse, infatti, è prevista l’esibizione di Coez.

Il tutto in attesa che anche Cosenza cali il suo asso dopo le polemiche dei giorni scorsi.