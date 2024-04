SARACENA (CS) – Ennesimo incidente stradale, in direzione nord, sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” all’altezza di Saracena nel cosentino. Il sinistro ha coinvolto due veicoli. Il bilancio è di due feriti.

Al momento il traffico è temporaneamente bloccato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.