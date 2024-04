Un successo la quarta edizione dello slalom di Amendolara. Oltre 60 i piloti partecipanti

AMENDOLARA (CS) – Sono stati circa 60 i piloti che hanno preso parte al 4° Slalom Città di Amendolara, manifestazione sportiva valida per la Coppa Italia Slalom Aci Sport, organizzata da ASA Castrovillari, che si è svolta nella cittadina dell’alto ionio cosentino. Tutto fortunatamente è andato per il meglio sotto il profilo dell’organizzazione e della sicurezza. Guidata dal Presidente Massimo Minasi, la quarta edizione della gara sportiva è stata valida per il 1° round del campionato Challenge Slalom Calabria 2024 oltre che per il Memorial Vittorio Minasi e per la Coppa Italia Aci Sport.

La vittoria generale è andata a Gaetano Rechichi. Un evento di grande successo che ha portato in Calabria un gran numero di piloti provenienti da tutto il Meridione d’Italia.