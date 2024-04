Il made in Calabria al Vinitaly di Verona

VERONA – Non poteva non rispondere presente la Calabria all’edizione 2024 del Vinitaly di Verona. Prosegue, quindi, la campagna di promozione delle aziende calabresi, fortemente voluta dall’assessorato regionale all’agricoltura e da Arsac.

Sono circa 80 le aziende calabresi del settore vitivinicolo presenti nella kermesse veronese, che, per la prima volta, sono state riunite tutte nel padiglione Calabria.

“Una grande vittoria del movimento vitivinicolo calabrese – ha detto l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo – Tutte le aziende sono “rientrate” in Calabria confermando quanto sia importante lo stare insieme. Un grande progetto di valorizzazione del sistema vitivinicolo calabrese che parte dalla cooperazione. Abbiamo altri obiettivi importanti come quello di creare un consorzio unico”.

Solitamente le grande aziende calabresi – ha detto il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto – avevano padiglioni per conto loro. Oggi le abbiamo messe tutte insieme per raccontare le eccellenze della Calabria. Dobbiamo essere uniti per migliorare la reputazione della Calabria nei vini. Ci sono tante piccole cantine che producono in maniera eccellente, ma non avrebbero la capacità economica di far conoscere i loro prodotti in una fiera così importante. Sono felice che la Regione li aiuti perché diamo la possibilità a queste cantine di farsi conoscere ed alla Regione di mostrare le eccellenze”.