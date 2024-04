Rende: successo per Roberto Lipari, la sua comicità nella rassegna Primo Atto

RENDE (CS) – Una comicità moderna, dinamica che parte dalla sua terra, la Sicilia, ma adatta ed apprezzata da un pubblico universale. Grande successo per il comico Roberto Lipari al teatro Garden di Rende, nell’ambito della rassegna Primo Atto, organizzata dall’associazione culturale Novecento. Da personaggio televisivo al cinema, passando per Striscia La Notizia, Lipari ha dato vita ad uno spettacolo denominato “…e ho detto tutto” in cui parla davvero di tutto.

Uno spettacolo che attraversa il tempo, in cui Lipari parla della sua infanzia, del suo percorso di vita, in chiave chiaramente comica. Non mancano riferimenti all’attualità ed al ponte sullo Stretto che dovrebbe collegare la sua Sicilia e la Calabria.