A Castrovillari arriva il Pollicino book Fest

CASTROVILLARI (CS) – Le giovani generazioni si formano ed a Castrovillari si pensa ai più piccoli ed in particolare alla loro crescita culturale. Prende il via domani, infatti, il Pollicino Book Fest, ovvero un vero e proprio festival dedicato alla letteratura per bambini.

Nel corso della manifestazione, che si protrarrà fino a martedì 23, arriveranno nella città del Pollino libri per bambine e bambini, per ragazze e ragazzi insieme ad autori ed illustratori per avvicinare i più piccoli alla lettura e, perché no, anche i loro genitori.

“Un festival – ha detto l’assessore al turismo del comune di Castrovillari, Ernesto Bello – che entra a pieno titolo nella cartellonistica Castrovillari Città Festival. Sembrerà strano, ma mancava un festival della letteratura. Un festival pensato per la letteratura, per i bambini e per i ragazzi che parte dalla formazione. Al centro del progetto, quindi, ci sono proprio i ragazzi ed i bambini”.

“E’ un festival in cui si incontrano i ragazzi con gli autori e gli illustratori – ha detto l’organizzatrice del Pollicino book Fest, Alessandra Stabile – C’è una fase di preparazione perché l’incontro con l’autore prevede la lettura del libro; perciò c’è una promozione della lettura”.