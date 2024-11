10eLotto, colpaccio a Bisignano: vinti 45mila euro con un “Sei Doppio Oro”

- Advertisement -

BISIGNANO (CS) – Il 10eLotto premia ancora la provincia di Cosenza con il concorso di sabato 9 novembre. Dopo la vincita di Acri, dello scorso ottobre, come riporta Agipronews, una nuova vincita è stata realizzato nel cosentino. A Bisignano, un fortunato giocatore si è portato a casa 45mila euro grazie ad un “Sei Doppio Oro”. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito in Italia premi per 13,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,2 miliardi da inizio anno.

10eLotto l’opzione “doppio oro”

L’opzione Doppio Oro del 10eLotto offre ai giocatori la possibilità di partecipare all’estrazione canonica dei 20 numeri vincenti su 90 disponibili e di accedere ad una serie di premi aggiuntivi se entrambi i Numeri Oro sono presenti tra i numeri scelti per effettuare la propria giocata. I Numeri Oro corrispondono a due numeri contenuti nella vetrina vincente del 10eLotto e variano in base alla tipologia di estrazione a cui il giocatore sceglie di partecipare: ogni 5 minuti, immediata o del Lotto.

Se si concorre all’estrazione serale legata al Gioco del Lotto, il giocatore, per scoprire se la propria giocata è vincente, è tenuto a consultare la Ruota di Bari: i Numeri Oro sono sempre il primo e il secondo numero estratti. Se, invece, il giocatore sceglie di partecipare alle estrazioni ogni 5 minuti e immediata, i Numeri Oro vengono scelti tra i 20 numeri vincenti del 10eLotto da un sistema automatico.