10eLotto: colpaccio ad Acri. Centra una combinazione di 4 numeri e vince oltre 23mila euro

ACRI (CS) – La dea bendata fa tappa ad Acri grazie al 10eLotto. Nel concorso di sabato 19 ottobre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha vinto 23.880 euro in seguito alla combinazione 48-60-66-78 sulla ruota di Bari. Una cifra simile era stata vinta a San Giovanni In fiore qualche mese fa grazie a un “4 Doppio Oro” in un’estrazione frequente. Da segnalare, nel fine settimana, anche un’altra vincita in Calabria: 14mila euro vinti a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria.

10eLotto: come si gioca

Il 10eLotto è un gioco numerico basato sull’estrazione casuale di 20 numeri compresi fra 1 e 90. I giocatori hanno la possibilità di compilare la propria schedina di gioco online del 10eLotto oppure in ricevitoria, scegliendo i numeri da giocare, l’importo della giocata, la tipologia di estrazione a cui partecipare e selezionando eventuali opzioni di gioco aggiuntive.

I giocatori hanno la possibilità di calcolare l’ammontare delle vincite 10eLotto prestando attenzione a tre indicatori: numeri giocati, importo della giocata e opzioni di gioco selezionate. La quantità di numeri giocati può variare da un minimo di 1 numero ad un massimo di 10 numeri compresi fra 1 e 90 e l’importo della giocata non può essere inferiore a 1,00€ e superiore a 200,00€.