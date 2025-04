Tirocinanti a rischio, il sindaco di Cerisano incontra il segretario regionale Uil Senese

- Advertisement -

CERISANO (CS) – Impegno più che concreto e diretto, da parte del sindaco di Cerisano, Lucio Di Gioia, per “salvare” i dieci tirocinanti di inclusione sociale (i cosiddetti Tis) del Comune. Giovedì mattina, al primo piano del palazzo municipale, la visita di cortesia della Segretaria regionale della Uil, Maria Elena Senese, ha offerto l’occasione per un confronto sincero tra le parti. La proposta emersa negli ultimi giorni, finalizzata alla stabilizzazione dei Tis attraverso un voucher economico di 25 mila euro (una tantum) per ciascuna assunzione a tempo indeterminato non convince e si applesa insufficiente.

Senese e Cretella hanno incontrato, altresi’, i tirocinanti del municipio delle Serre per esprimere loro solidarietà e vicinanza e garantire impegno per la soluzione di una annosa vertenza. Il sindaco Di Gioia – riportando il malcontento di tutti i sindaci calabresi, ha ribadito le tante perplessita’ sulle soluzioni prospettate. L’appuntamento del 5 maggio in Provincia , tra sindaci e sindacati sarà occasione di diretto confronto per chiarire le tante criticità e i limiti delle proposte avanzate da Regione e sindacati.

Ed invero, se la situazione e, soprattutto, la soluzione “politica” rimarranno quelle prospettate difficilmente Cerisano (e gli altri Comuni) potranno “confermare” i propri tirocinanti con la certezza che i tanti comuni calabresi rimarranno senza personale per l’ordinaria attività. Si tratta di un vero e proprio percorso di “instabilizzazione”, quello immaginato, che non ha avuto alcun preliminare confronto con i Sindaci, esclusi da qualunque trattativa, parere o mero consiglio. “Si chiede proprio ai comuni di procedere con assunzioni insostenibili e impossibili per le casse degli Enti”. Ma non molliamo: sosterremo le loro legittime aspettative maturate nel tempo per ottenere vera giustizia sociale, equità, dignità e diritto al lavoro”, il messaggio del sindaco.