Roberto Occhiuto “grave che Forza Italia non difenda i suoi candidati”. E medita l’addio

Il vice presidente vicario dei deputati di Forza Italia all’Ansa “se è vero che c’è un veto della Lega sulla candidatura di mio fratello credo che sia del tutto pretestuoso e inaccettabile”

.

COSENZA – “È grave che Forza Italia non difenda i suoi candidati: se non appoggia le sue figure apicali, allora cosa accadrà al resto dei suoi dirigenti?”. Lo afferma all’Ansa, Roberto Occhiuto, vice presidente vicario dei deputati di Forza Italia, commentando notizie di stampa secondo cui il veto della Lega sul nome suo e del fratello Mario sarebbe passato al vertice del centrodestra. A chi gli chiede se fosse pronto a lasciare Forza Italia, replica: “aspetto di vedere il candidato che ancora non c’è, poi deciderò il da farsi. Se è vero che c’è un veto della Lega sulla candidatura di mio fratello credo che sia del tutto pretestuoso e inaccettabile: tantissimi amministratori locali sono sotto processo, lui no. Quanto a me, sia chiaro che se dovessi scegliere tra il cognome e l’appartenenza politica, ovviamente sceglierei il cognome”. Questa mattina, intanto, si sarebbe svolta una riunione con tutti i più stretti collaboratori del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, che sarebbe pronto a correre da solo appoggiato da liste autonome e, dunque, sancire la spaccatura con il centrodestra.