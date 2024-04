Cinema e territorio, a Cosenza “MovieClass – Agenda Urbana”

COSENZA – Open Fields Productions presenta gli ultimi progetti, dalle masterclass alle nuove produzioni ed anche il documentario “The Lost Legacy of Tony Gaudio”. Un percorso di approfondimento di settore, rivolto alle professionalità del cinema e dell’audiovisivo, che si propone anche di promuovere la riscoperta del centro storico di Cosenza, e un documentario dedicato a Tony Gaudio, pioniere della fotografia cinematografica nato proprio della città dei Bruzi, primo italiano nella storia ad aggiudicarsi l’ambito Premio Oscar.

Due progetti che saranno presentati domani, sabato 27 aprile alle 17:30, a Villa Rendano, in una serata evento organizzata da Open Fields Productions per raccontare le ultime iniziative portate avanti nel 2024 dalla casa di produzione cine-audiovisiva e che hanno visto protagonista, in modi diversi, il centro storico della città di Cosenza, con il coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale e di enti come la Fondazione Calabria Film Commission. Al centro della serata, moderata da Ernesto Orrico, ci saranno infatti “MovieClass”, progetto vincitore del Bando Agenda Urbana, e “The Lost Legacy of Tony Gaudio”, il documentario di Alessandro e Fabrizio Nucci, girato tra Calabria, Piemonte e Stati Uniti.

Per “MovieClass”, interverranno: Francesco Alimena, Consigliere Comunale di Cosenza, delegato all’attuazione di Agenda Urbana; Elio Fortunato di Rivoluzione delle Seppie, coordinamento generale Agenda Urbana; Fabrizio Nucci e Ivana Russo di Open Fields Productions, responsabili progettuali di “MovieClass”; Laura Migliano, EcoMuvi, Raffaele Cimino, docenti delle prime tre masterclass; Veronica Buffone, Assessore al Welfare; Donata Chiricò, esperta di teoria e lingua dei segni, docente di Filosofia del Linguaggio all’Università della Calabria.

Per “The Lost Legacy of Tony Gaudio”, interverranno: Franz Caruso, sindaco di Cosenza; Alessandro Nucci, autore e regista; Fabrizio Nucci, autore e produttore; Howard Ray, attore; Alessandro Papaianni, compositore della colonna sonora; la Fondazione Calabria Film Commission; Eugenio Attanasio e Maria Rosaria Donato, Cineteca della Calabria; in videocollegamento dagli Stati Uniti, Gino Gaudio, discendente di Tony Gaudio, Mary Reid e Gavin Glynn, executive producers di Los Angeles.