Cosenza, Caruso incontra a Palazzo dei Bruzi i giovani protagonisti del calcio a 5

COSENZA – Il Sindaco di Cosenza Franz Caruso ha ricevuto nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi i giovani atleti che fino al prossimo 1° maggio disputeranno in tutta la regione gli incontri di calcio a 5 dell’edizione 2024 del Torneo delle regioni. La manifestazione della Lega Nazionale Dilettanti dedicata al futsal, iniziata oggi e che andrà avanti fino al 1° maggio, interesserà dieci città di quattro province calabresi, Cosenza, Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria, coinvolgendo oltre 1300 persone tra atleti, dirigenti, tecnici e arbitri. Sono ben 73 le rappresentative in lizza per aggiudicarsi, in 127 incontri, i quattro trofei in palio. 14, invece, i palazzetti dello sport interessati dalle gare.

Quelle in programma a Cosenza saranno disputate al “Palaferraro”. Insieme ai giovani atleti delle rappresentative di Lazio, Veneto, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano, che hanno affollato la sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, anche un nutrito gruppo di dirigenti: dalla delegata del Coni di Cosenza, Francesca Stancati, al Vice Presidente della Lega nazionale dilettanti Calabria, Antonio Ferrazzo, al delegato Lnd di Cosenza, Antonio Massarini, ai Presidenti della Lega nazionale dilettanti della Toscana, Paolo Mangini e del Veneto,, Giuseppe Ruzza, al Vice Presidente dell’Associazione arbitri, Carlo Gervasi, a Fabio Amendola, responsabile delle attività di base della delegazione di Cosenza.



Il valore aggiunto della cerimonia è stato rappresentato dalle due coppe europee, esposte nella sala consiliare del comune di Cosenza, che la nazionale di calcio a 5 ha vinto nel 2003 e nel 2014. Due trofei preziosi accompagnati nella trasferta di Cosenza da Fabio Micoli, responsabile della loro custodia.



Il Sindaco Franz Caruso ha ringraziato calorosamente i dirigenti presenti, quelli della Figc nazionale e regionale, e il Presidente del Comitato regionale della Lega nazionale dilettanti Saverio Mirarchi, ma soprattutto le squadre e i giovani arrivati a Cosenza per il Torneo delle regioni. “Vedere tanti giovani presenti in questa sala – ha detto Franz Caruso, visibilmente soddisfatto – mi riempie di gioia ed entusiasmo perché voi siete la significativa rappresentanza di un mondo, quello dello sport, che bisogna sempre seguire e coltivare, perché aiuta a crescere e a formare le nuove generazioni, senza contare che i ragazzi, grazie allo sport, si abituano a socializzare. Nello sport, che è anche sinonimo di salute e benessere – ha aggiunto il primo cittadino -ci sono le regole e le regole sono fatte per essere rispettate e in questa direzione gli arbitri svolgono una funzione importante”.

Franz Caruso si è detto compiaciuto di ospitare nella città di Cosenza gli atleti e i dirigenti delle rappresentative di Lazio, Toscana, Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano “che – ha rimarcato il Sindaco – sono qui anche a testimoniare un’importante vicinanza, in quanto, in un momento come questo, ospitare in Calabria tre regioni del Nord ed una del centro, è importante perché rappresenta, al di là del dibattito politico attuale, un segnale di unità per il nostro Paese. E lo sport – ha aggiunto Franz Caruso – è importante perché unisce. Lo sport non deve essere divisivo. In campo ci deve essere l’agonismo ed è giusto che ci sia quella carica che deve permeare ogni sana competizione, ma fuori dal campo c’è soltanto la gioia di vedere praticato uno sport come il futsal che cresce sempre di più. Come Sindaco della città di Cosenza sono ancora più contento, perché abbiamo la squadra che ci rappresenta, la Pirossigeno, che milita in A1. Inoltre, è stata promossa in A2 anche la squadra del comune di Acri, per cui seguiamo con interesse l’evoluzione di questo sport in continua ascesa”.



Quindi il Sindaco ha dato a tutti il benvenuto, “nell’auspicio che Cosenza vi sappia e vi possa accogliere come è nella sua tradizione”. Ai ragazzi ha augurato poi di poter disputare la finale di Reggio Calabria al “Palapentimele”. Con il giuramento dell’atleta, letto nella sala consiliare da uno dei giovani della rappresentativa della Toscana, è stata dichiarata aperta la 60ma edizione del Torneo delle regioni.